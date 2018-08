DJ-trio Kris Kross Amsterdam organiseert eigen FSTVL

Kris Kross Amsterdam, het populaire dj-trio uit Amsterdam, organiseert eind september een eigen festival. Wynwood FSTVL vindt plaats op 29 september en telt - houd u vast - liefst vijf podia.

En een festival is natuurlijk niet compleet, zonder een look dat gebaseerd is op een Amerikaanse wijk. Ditmaal hebben de artiesten gekozen voor het kleurrijke Wynwood (vandaar de naam, plus het woord festival gespeld zonder de verouderde klinkers) in Miami, Florida. Deze bijzonder hippe wijk in Miami staat bekend om haar live-kunstenaars, street-art en natuurlijk streetfood. Een logische keuze, aldus de dj's.

Het festival krijgt vijf podia en in iedere geval rapper Donnie (die van de zonnebrillen) treedt ook op. Vanzelfsprekend staan de hippe producenten zelf ook op de planken. Het festival vindt op 29 september plaats in Thuishaven in West.

De rest van de line-up is onbekend.