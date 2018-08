Instagram nieuwe boksring voor Verhoeven en Hari: 'Vergeet niet wie de baas is'

Rico Verhoeven en Badr Hari vechten elkaar de pan uit. Helaas (nog) niet in de boksring, maar op Instagram. De twee kickboksers delen op het sociale platform de nodige stoten aan elkaar uit.

Het begon allemaal met een post van Badr Hari, die zichzelf even flink op de borst klopte door alle tegenstanders die hij knock-out sloeg op te noemen. Bij de post voegde hij een foto van het gevecht tussen hem en Rico Verhoeven en de tekst: 'Onbereikbare Bad Boy. Er is geen uitvlucht voor mijn tegenstanders.'

De foto is van het gevecht dat de Hari en Verhoeven hadden in december van 2016. Destijds won Rico Verhoeven van de geboren Amsterdammer.

Omdat Hari moest opgeven door een elleboog-blessure, zingen al lange tijd de geruchten rond dat een rematch in de Arena op de agenda staat. Verhoeven gebruikt dit in zijn comeback: 'Onbereikbare Bad Boy, dat is precies wat jij bent als ze je bellen voor een gevecht... Ga maar trainen, dan zullen we zien hoelang je het dit keer volhoudt!'

Daarmee raakt Verhoeven een gevoelige snaar bij Badr Hari, die meteen reageert met wat (voorlopig) de laatste stoot is: 'Beste Rico, verspreid geen valse geruchten. Er was NOOIT sprake van een gesprek. Vergeet niet wie de baas is'.

Een knock-out in dit Insta-gevecht is er nog niet geweest, maar Badr Hari krijgt de meeste 'punten': zijn reactie heeft ruim 3200 likes, die van Verhoeven nauwelijks 1200.