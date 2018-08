Mick Harren sprak in gevangenis tot de Heer: 'Een dag later was ik vrij'

Mick Harren heeft een bewogen zomer achter de rug. Na zijn aanhouding in Purmerend zat de volkszanger tien dagen vast in de gevangenis. Hij werd vrijgelaten, maar moet op 6 november voor de rechter verschijnen. In dagblad Trouw vertelt hij over het nepwapen en zijn relatie met God.

Zo zou Mick na tien dagen in 'de lik' een bijzonder moment met een predikant hebben gehad. 'Aardige kerel, leuke gozer om te zien. Hij wilde met me bidden'. Zo geschiedde, want na een langdurig gebed rondom zijn jonge dochter Semmy ('laat Mick Harren vrij zodat hij voor Semmy kan zorgen') stond hij de volgende dag op de stoep.

'Wat denk je? De volgende dag werd ik uit de gevangenis ontslagen. Wel met een straatverbod voor Purmerend, maar je gaat toch denken: Zou God dan echt bestaan? Bij ons in de Jordaan ging niemand naar de kerk. Nee, wij luisterden naar Willy Alberti, Tante Leen en Johnny Jordaan. Dat was onze religie.'

Bij het krantenartikel staat hij samen met het nepwapen waarvoor hij gearresteerd werd op de foto. Wat blijkt nou: 'Het nepwapen was onderdeel van een schemerlamp. Ik heb het wapen wel op mijn ex-stiefzoon gericht. Mijn stiefzoon zegt dat het een echt wapen was, maar hij kan nog geen mug van een olifant onderscheiden.'

Harren zette eind juli in een Purmerendse kroeg vermoedelijk een pistool tegen het hoofd van zijn 24-jarige ex-stiefzoon. Dit deed hij nadat de stiefzoon Harren zou hebben gevraagd om voortaan zijn moeder met rust te laten.

Nepwapen

Bowy, de zoon van Harren, zei in een interview met De Telegraaf dat zijn vader al jaren bedreigd wordt door zijn stiefzoon.

Harren zelf zegt dat het gaat om een langdurend conflict. Er zijn bedreigingen geweest vanuit beide kanten, maar de stiefzoon begon met dreigen, zegt Harren in het dagblad. Ook eist zijn ex-vrouw veel geld van hem.

Op 6 november moet Harren voor de rechter verschijnen voor het incident.