Dodelijk slachtoffer fietsongeluk Marnixstraat is 19-jarige vrouw uit India

Bij het ongeluk op de Marnixstraat is afgelopen nacht een 19-jarige vrouw uit India omgekomen. Ze zat achterop de fiets bij een 22-jarige man uit Amstelveen.

Door een nog onbekende oorzaak kwam de fiets in botsing met een bus op de Marnixstraat, ter hoogte van de kruising met het Raamplein. 'De Amstelvener raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn vrouwelijke passagier kwam onder de bus terecht en overleed ter plaatse', zo meldt de politie.

Lees ook: Ernstig ongeluk met fiets op de Marnixstraat

De politie sprak eerder al van een 'ernstig incident'. De hele nacht is er door agenten onderzoek gedaan op de bewuste locatie. De bus zou de fiets op de busbaan hebben geschept. Agenten zijn nog op zoek naar getuigen van de aanrijding.

Waarom de vrouw in Amsterdam verbleef is onduidelijk. Zowel de man uit Amstelveen als de buschauffeur zijn na het ongeluk opgevangen. De chauffeur kwam er zonder verwondingen vanaf.

Bij deze aanrijding is één slachtoffer ter plaatse overleden. Heeft u iets gezien of gehoord, maar nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op. Meer informatie is op dit moment niet beschikbaar. https://t.co/YnJxzfdp2E