'Groen paradijsje' in Slotermeer moet plaatsmaken voor noodbrug

Bewoners van de A.A.H. Struijckenkade in Slotermeer zijn verbijsterd. In plaats van hun zelfgemaakte voortuinen, met fruitbomen en bankjes, kijken ze binnenkort uit op een brug voor zwaar verkeer.

'Dit kan niet, dit moet niet mogen.' Buurtbewoner Ron Wijnand kan het niet geloven. De gemeente heeft besloten om een noodbrug aan te leggen, dwars door een strook groen die door bewoners langs de kade als voortuin wordt gebruikt. 'Als hier straks vrachtverkeer langskomt, zitten ze te schudden binnen.'

Gedoogd

De noodbrug komt er omdat er verderop, op de Haarlemmerweg, uitgebreide werkzaamheden plaatsvinden. Het zware verkeer moet worden omgeleid en dat gaat via de Anthony Moddermanstraat. Daar ligt een brug, maar die kan al die bussen en vrachtwagens niet houden. En dus moet er een stuk groen wijken voor een noodbrug. Bomen worden gekapt en een zelf gemaakte tuin, die al jaren gedoogd werd, moet eraan geloven. De schutting, de fruitbomen verdwijnen, het groen wordt straks grijs.

Zuurstof

Die brug komt enkele meters voor de huisjes aan de Struijckenkade te liggen. De bewoners zijn naar eigen zeggen veel te laat geïnformeerd. 'Ze zouden de derde beginnen, maar nu beginnen ze maandag al. Dat is toch schofterig', zegt Greet Riem, een oudere dame die lijdt aan COPD. Ze moet daarom constant aan het zuurstof. 'Ik krijg het nog erger benauwd. Dat weet ik wel zeker.'

Vakantie

Sibel Baskan was op vakantie in Turkije toen ze hoorde dat er een brief lag over de noodbrug. Ze is er eerder voor teruggekomen. 'Straks heb ik een fietspad en een autoweg pal voor mijn deur. Hoe gaat dat met mijn twee kinderen? Daar maak ik me de meeste zorgen over.'

Niet op tijd

De gemeente zegt dat er technisch gezien misschien wel andere oplossingen mogelijk waren dan deze ingrijpende maatregel, maar dat dat allemaal niet op tijd klaar zou zijn. Dinsdag is er nog wel een informatieavond voor bewoners.