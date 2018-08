Bondscoach hoopt dat Mazraoui toch voor Oranje kiest

Noussair Mazraoui is van de week in Zeist gespot. Daar probeerde bondscoach Ronald Koeman hem te overtuigen om niet voor het Marokkaanse, maar het Nederlandse elftal te spelen.

De twintigjarige Mazraoui is in Leiderdorp geboren, maar speelde als jeugdinternational in dienst van Marokko. Hij liep deelname aan het WK maar net mis. Nu hij op weg is om basisspeler te worden bij Ajax is het de grote vraag voor welk land hij definitief kiest.

Hakim Ziyech

'Het is een heel goed gesprek geweest. Zowel Koeman als Hoogma heeft het heel professioneel aangepakt', zegt Mustafa Nakhli, de zaakwaarnemer van Mazraoui, tegen De Telegraaf. Nakhli stond eerder Hakim Ziyech bij toen de middenvelder moest kiezen tussen Oranje en de Atlas Leeuwen. Ziyech voelde zich indertijd niet serieus genomen door toenmalig bondscoach Danny Blind en koos voor Marokko.

'Laten we zeggen dat het ten opzichte van de vorige keer nu uitstekend was. Koeman had een goed verhaal, hij heeft een plan voor ogen met hem en het is duidelijk dat hij graag wil dat Noussair voor het Nederlands elftal uitkomt. Maar Hoogma en Koeman hebben Noussair ook in zijn waarde gelaten, niet gepusht en vrijgelaten in zijn keuze', zegt Nakhli tegen De Telegraaf.

Lastig dilemma

Mazraoui heeft nog geen definitieve keuze gemaakt en denkt nog rustig na. Het blijkt een bijzonder lastig dilemma, blijkt ook uit de verhalen van andere Marokkaans-Nederlandse voetballers zoals Anwar El Ghazi en Sofyan Amrabat.

Oud-bondscoach Marco van Basten haalde in 2016 nog uit naar de voetballers die kiezen voor Marokko. 'Een domme keus, het zijn gewoon domme jongens. Ze hadden iets meer geduld moeten hebben', schreef hij toen. Toch hebben de Marokkaanse internationals afgelopen zomer meegedaan op het WK en de Nederlandse niet.