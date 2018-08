Ajax met Eiting en Kristensen in de basis tegen Emmen

Ajax begint vanavond met onder meer Carel Eiting en Rasmus Kristensen aan het competitieduel tegen FC Emmen.

Trainer Erik ten Hag gunt Lasse Schöne en Noussair Mazraoui een wedstrijd rust, met het oog op de return van dinsdag tegen Dinamo Kiev in de play-offs van de voorronde van de Champions League.



Ajax won afgelopen woensdag thuis met 3-1 van Kiev. Negen spelers die toen speelden startten ook tegen FC Emmen. David Neres ontbreekt nog in de selectie. De Braziliaan heeft nog te veel last van een hamstringblessure.

Opstelling Ajax: Onana; Kristensen, De Ligt, Blind en Tagliafico; Van de Beek, Eiting en De Jong; Ziyech, Huntelaar en Tadic.