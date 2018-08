Gevaarlijke verkeerschaos op opengebroken Amstelveenseweg: 'Tien valpartijen per dag'

Door wegwerkzaamheden is het momenteel een gevaarlijke chaos op de Amstelveenseweg. Bewoners maken zich zorgen omdat de situatie nog wel een poos zo blijft en hun klachten niet tot verbeteringen leiden.

'Per dag vallen er misschien tien mensen. Dat is heel veel', vertelt de fietsenmaker. Tussen de Overtoom en Stadionweg zijn verschillende delen van de straat opgengebroken en afgezet. Fietsers, scooterrijders en voetgangers moeten over dezelfde smalle paadjes hun weg vinden. Dat levert valpartij na valpartij op.

Een bewoner vertelt dat er door de werkzaamheden 's nachts nauwelijks verlichting is, wat de kans op ongelukken nog eens groter maakt. Daarnaast lijken veel automobilisten de werkzaamheden nog niet echt te snappen, want die rijden geregeld door de afzetting heen. Een verkeersregelaar denkt dat het al om twintig auto's gaat.

De werkzaamheden op de drukke verkeersader duren nog tot het einde van het jaar. Omwonenden hopen dat de gemeente meer maatregelen neemt om de situatie te verbeteren, maar zeggen dat ze vooralsnog geen reactie krijgen wanneer zij aan de bel trekken.