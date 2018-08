Ajax heeft in eigen huis geen kind aan FC Emmen: 5-0

Ajax heeft zaterdagavond, zonder al te veel problemen, afgerekend met FC Emmen. In de eigen Arena werd het 5-0.

Ajax startte met een licht gewijzigde opstelling ten opzichte van het midweekse treffen met Dinamo Kiev. Schöne en Mazraoui kregen rust van trainer Erik ten Hag, die een plekje in ruimde voor Carel Eiting en Rasmus Kristensen in zijn basisopstelling.

In de wetenschap dat komende dinsdag de zware return in en tégen Kiev wacht, hoopte Ajax het duel snel te beslissen. En dus ging de ploeg op zoek naar een snelle treffer, die uiteindelijk een minuut of acht of zich liet wachten. Huntelaar vond Ziyech aan de rechterkant van het veld. De Marokkaans international kon naar binnen draaien en met een droge knal in de korte hoek de score openen.

Emmen leek verrast door het hoge tempo van Ajax en had weinig in de melk te brokkelen. Ajax liet, na een aantal kansen, het tempo een beetje zakken maar schroefde dit een kwartier voor rust weer op. Het gevolg; meer kansen en nog een doelpunt. Ditmaal was Ziyech (onbedoeld) de aangever. Zijn kopbal eindigde op de paal en Huntelaar tikte de rebound binnen.

Ajax loopt eenvoudig uit in tweede helft

Na rust liet Ajax de teugels wat vieren en oogde het spel, aanvankelijk, wat stroef. Toch lukte het de Amsterdammers zonder al te veel problemen om kansen te creëren. In de 60e minuut pikte Eiting een afvallende bal op en draaide hij de bal richting de tweede paal. Daar stond Huntelaar klaar om zijn tweede goal van de avond binnen te koppen.

Diezelfde Huntelaar mocht een paar minuten later plaats maken voor Sierhuis. Gelijktijdig loste Mazraoui Frenkie de Jong af. Beide wisselspelers zagen Tadic in de 70e minuut de 4-0 binnen tikken, nadat een voorzet van Ziyech via een Emmen-speler voor zijn voeten belandde. In de 85e minuut verscheen de 5-0, ook al met dank aan een Emmen-speler, op het scorebord. Ajax versnelde en Tadic probeerde Van de Beek met een steekbal te bereiken. Die pass werd door Emmen-verdediger Glenn Bijl in eigen doel gewerkt.