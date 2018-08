Honderden euro's gevonden in Westerpark: 'vakantieganger dolblij gemaakt'

De politie heeft de eigenaren van een goedgevulde portemonnee en een buideltasje dolblij kunnen maken.

De portemonnee en het tasje werden zaterdag, los van elkaar, gevonden in het Westerpark. Beide eerlijke vinders brachten hun goed gevulde vondst naar het politiebureau, waar agenten een speurtocht begonnen naar de rechtmatige eigenaren.



'De eigenares van het buideltasje kwam zich na een uur melden aan ons bureau en was dolgelukkig dat zij alles weer terug had. Zij was hier namelijk op vakantie', schrijft de politie in een bericht op Facebook. Via een zorgpasje kon ook de eigenaar van de portemonnee worden gevonden.