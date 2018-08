Politievlogger Tess bekogeld met rode ui: 'Schandalig en laf!'

Politieagent Tess is vanavond vermoedelijk bekogeld met een rode ui.

Tess stond rond tien uur vanavond bij flat Geldershoofd in de Bijlmer. Daar hoorde zij opeens een 'harde doffe klap', beschrijft zij op Instagram. 'Vol verbazing zagen wij deze grote rode ui naast ons liggen. Deze is vermoedelijk gericht naar ons gegooid aangezien wij op het trottoir stonden.. schandalig en laf!'

Later vanavond wist Tess ook nog een inbreker aan te houden in de Bijlmer. De dief was door buren op heterdaad betrapt en gepakt, bericht de agent op Instagram.

Tess is bekend omdat zij enige tijd haar werkzaamheden filmde voor een vlog. Daarmee stopte zij onlangs, omdat ze de balans tussen werk en privé kwijtraakte.