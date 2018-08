Eiting na 5-0 zege op Emmen: 'Zeker niet op halve kracht'

Carel Eiting speelde met Ajax 'een lekkere wedstrijd' tegen Emmen. Een eenvoudige 5-0 zege was het resultaat.

Hoewel Emmen een aanmerkelijk minder aansprekende tegenstander is dan Dinamo Kiev, speelde Ajax vandaag zeker niet op halve kracht meent Eiting. 'Het was een lekkere wedstrijd met een goede uitslag. We probeerden constant gas te geven, halve kracht was het zeker niet.'

Met de rest van de ploeg probeerde Eiting 'dezelfde energie op het veld te brengen als tegen Kiev'. Niettemin is de beleving in Europees verband zeker anders, stelt de middenvelder. 'Maar die beleving proberen we echt elke week na te bootsen.'



De zege op Emmen is hoe dan ook een prima generale repetitie voor dinsdag. Dan kan Ajax in Kiev een ticket voor de Champions League veiligstellen, als de 3-1 zege van eerder deze week succesvol wordt verdedigd. 'Ik verheug me heel erg op dinsdag. Ik denk dat we er klaar voor zijn. We zijn heel scherp en niet van plan het weg te geven,' stelt Eiting.