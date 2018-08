Open deuren en helpende hand moeten reizigers Noord de juiste metro in krijgen

Twee metro's die vertrekken richting Zuid, maar welke vertrekt er eerst? Op Noord/Zuidlijn-station Noord is dat vaak nog verre van duidelijk.

Adequate digitale reisinformatie over de vertrektijden van de metro's die naar Zuid vertrekken ontbreekt namelijk nog. 'Deze metro gaat elke zes minuten', staat bij beide gereedstaande metrostellen te lezen. Terwijl de één toch echt eerder vertrekt dan de ander.



Voorlopig geen borden

Om reizigers een handje te helpen zet het GVB servicemedewerkers in, die reizigers op de juiste metro wijzen. Ook staan de deuren van de metro die als eerste vertrekt open en zijn de deuren van het andere metrostel gesloten. 'Maar wij attenderen mensen er nog vaak op welke metro als eerste vertrekt', vertelt servicemedewerker Rajah.

De definitieve oplossing voor dit probleem, goed werkende informatieborden, laat nog even op zich wachten. 'Dit zijn weer net andere systemen dan op andere metrolijnen, maar we werken achter de schermen hard aan een oplossing. In het najaar verwachten we de juiste informatie aan te kunnen bieden', legt een GVB-woordvoerder uit.