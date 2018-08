Taxi in Zuid volledig afgebrand

Een geparkeerde taxi aan de Jozef Israelkade in Zuid stond vannacht in lichterlaaie. Zoals op de beelden te zien was er niet veel meer over van het voertuig.

De brandweer heeft de brand geblust, maar was te laat om het voertuig te kunnen redden. Een personenauto, die voor de taxi geparkeerd stond, vloog ook in brand.

De taxi is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. Volgens een getuige gaan politie en brandweer uit van brandstichting, aangezien het middelste gedeelte van de taxi ongeschonden is.