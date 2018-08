Groene oase Zuidas moet wijken voor nieuwbouw VU

The Green Living Lab, een openbare tuin midden op de Zuidas, zal na vier jaar afscheid moeten nemen van het drukke gebied. De groene oase moet eind september wijken voor bouwplannen van de VU.

Dat meldt Het Parool. Volgens de universiteit wisten de initiatiefnemers van de oase al vanaf het begin van het project dat het om een tijdelijke overeenkomst ging.

Bouwverkeer

Volgens The Green Living Lab wil de VU niet gaan bouwen op de locatie waar de oase zich nu bevindt. Wel zou het stukje groen gebruikt gaan worden als parkeerplaats voor bouwverkeer.

De organisatie vindt dat er genoeg andere plekken zijn waar de tijdelijke bouwkeet en parkeerplaats kunnen komen. 'Duurzame alternatieven zijn mogelijk,' laten ze via een tweet weten.

Yogalessen

Tot vier jaar geleden werd het groenste stuk van de Zuidas gebruikt als schooltuin. Daarna kreeg The Green Living Lab de grond in bruikleen van de VU. Studenten en werknemers konden hier bijvoorbeeld lunchen, studeren of zelfs yogalessen volgen.