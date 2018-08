Mercatorplein aan kop in de race om locatie kunstwerk Van der Laan

Er kan nog exact één week worden gestemd op mogelijke locaties voor het nieuwe kunstwerk ter ere van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan. Op dit moment staat het Mercatorplein bovenaan in het klassement.

Op de tweede plek staat het Witte de Withplein en de Chasséstraat staat op nummer drie. Op het kunstwerk komt de inmiddels gevleugelde uitspraak 'Zorg goed voor onze stad en voor elkaar' te staan.

Alle Amsterdammers kunnen stemmen of een nieuw idee indienen voor een plek waar de uitspraak komt te staan. Het gaat om een gebouw of een muur waarop de quote kan worden afgebeeld. De enige voorwaarde is dat het kunstwerk in De Baarsjes komt.

Alle matrixborden in de stad

Twee ingestuurde ideeën zijn al afgewezen. Eén daarvan is het opmerkelijke idee om de uitspraak op alle matrixborden in de stad en op de A10 af te beelden. De andere afgewezen plek is het Centraal Station, dat natuurlijk niet in De Baarsjes ligt.

Stemmen kan dus nog een week, tot 2 september. Op 28 september wordt bekend gemaakt welke locatie het gaat worden. Het kunstwerk zal dan waarschijnlijk in het voorjaar van 2019 worden gerealiseerd.