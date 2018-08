Zoon van Bob Marley wil Three Little Birds zingen bij wedstrijd Ajax

De zoon van legende Bob Marley, Ky-Mani Marley, was gisteravond bij de wedstrijd tussen Ajax en FC Emmen in de Johan Cruijff Arena aanwezig. Daar hoorde hij hoe populair zijn vader is onder de supporters.

Enkele seconden nadat Ky-Mani Marley in beeld was gebracht in het stadion zongen de supporters 'Three Little Birds'. Bij opkomst in het stadion voor de tweede helft klonk het het nummer ook al door het hele stadion.

Ajax TV sprak achteraf met Ky-Mani Marley. 'Ik vond het geweldig. Ik vond de sfeer fantastisch, de energie van de mensen en de uitslag is ook geweldig. Ze hebben heel goed gespeeld.'

'Geen woorden voor'

Ky-Mani Marley was zichtbaar onder de indruk van de betekenis van het nummer 'Three Little Birds' van zijn vader voor Ajax. 'Het is fantastisch. Woorden kunnen het gevoel dat dat geeft niet beschrijven. Mijn vader is al lang geleden overleden, en dan te horen dat zijn muziek nog zo actueel is in het station en dat duizenden mensen het zingen. Ik heb er geen woorden voor.'

Op de vraag van of Ky-Mani Marley het nummer wil komen zingen in het stadion antwoordt hij met. 'Dan zou een droom uitkomen. Dat zou ik geweldig vinden. Bel me en ik kom.'