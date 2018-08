Engelse diensten populair: 'Veel kerken kunnen zo openblijven'

Het is een vraag waar veel Amsterdamse kerken mee worstelen. Hoe krijgen we mensen naar de dienst? Enkele kerken in het centrum hebben daar wat op gevonden.

Ze geven hun diensten in het Engels. Veel expats en toeristen komen daarop af, zo ook bij de katholieke Petrus en Pauluskerk. 'Je kunt zo beter deelnemen', vertelt een toerist.

Bijna 100 bezoekers

De kerk begon hier drie jaar geleden mee, toen er steeds minder mensen naar de kerk kwamen. Nu zitten hier op een gemiddelde zondag zo'n 60 tot 70 bezoekers, in de vakantieperiode zijn dit er zelfs bijna 100.

'Ik zie het alleen maar groeien', zegt pater Aad van Ruiten. 'Ik zou niet durven zeggen dat dit de toekomst van alle kerken in de stad is, maar ik kan wel zeggen dat er heel veel kerken in de stad open kunnen blijven vanwege niet-Nederlanders.

Ook Nederlanders

De Engelse diensten trekken ook Nederlandse kerkgangers. 'Op een Nederlandse manier vind ik het toch iets minder klinken. Op de Engelse manier kan ik me beter uiten, dat vind ik fijner.'

Ook de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Krijtberg en de Sint Nicolaaskerk organiseren Engelse diensten.