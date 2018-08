Eric Wiebes was nog nooit in Concertgebouw geweest

Oud-wethouder Eric Wiebes is geen groot voorstander van subsidies voor kunstenaars.

Dat liet hij weten in het interviewprogramma Zomergasten. 'Ik krijg vaak het verwijt dat ik helemaal niet met kunst ben opgegroeid', zei de VVD'er. 'Dat is misschien waar. De eerste keer dat ik het Concertgebouw van binnen zag, was bij de uitvaartplechtigheid van Eberhard.'

Hij was onder de indruk. 'Best een mooi gebouw dacht ik. En wat een akoestiek. Maar dat maakt mij wel strijdbaar dat ik vind dat de overheid dit soort keuzes niet voor ons moet maken. De ene hobby is niet beter dan de andere. Het is de loodgieter gegeven om zijn hobby net zo gewaardeerd te zien, of net zo weinig gewaardeerd te zien, als die van iemand anders.'

Wiebes vertrok in 2014 naar Den Haag. Hij is nu minister van Economische Zaken en Klimaat.

Eric Wiebes over subsidie voor de kunst. #Zomergasten

