Nieuw studiejaar gaat beginnen: hoe staat het met studentenhuisvesting in de stad?

De introductieweken in de stad beginnen vandaag weer. Volgende week begint officieel het collegejaar en daarmee is er weer een grote piek in de vraag naar huisvesting voor studenten in de stad. Kan de stad al die studenten wel een dak boven hun hoofd bieden?

Het antwoord daarop is nee. In totaal zijn er zeker 11.000 kamers te weinig in de stad, zegt Hans den Boer van de Universiteit van Amsterdam. 'Daarom zijn we samen met andere onderwijsinstellingen, de gemeente en woningcorporaties in gesprek om een convenant te sluiten om structureel tweeduizend studentenkamers per jaar bijbouwen. Het is nog wel lastig want waar vind je betaalbare grond of panden? De intentie is er bij alle partijen, hopelijk staan er voor het einde van het jaar een afspraken op papier.'

Oudemanhuispoort

Om de pijn van de krapte het komende studiejaar iets te verzachten, zijn er enkele noodoplossingen bedacht. Zo is vorige week gestart met de verbouwing van het universiteitscomplex Oudemanhuispoort. Hierin worden tachtig tijdelijke studentenkamers gebouwd. Vanaf eind volgende maand worden ze opgeleverd.

Ook worden er voor het tweede jaar op rij honderd internationale studenten gehuisvest in vakantiepark Droomparken bij Halfweg. Dit is voor een half jaar. Daarnaast kunnen 122 internationale studenten en 122 Nederlandse studenten tijdelijk verblijven in de Bijlmerbajes. Op Science Park is de bouw gestart van een complex voor studenten en statushouders. De verwachting is dat de woningen in oktober opgeleverd worden.

Campus is Almere

Ook wordt er gesproken met de gemeente Almere om daar een campus te bouwen. 'De ambitie is om tegen het einde van het jaar een convenant te sluiten', zegt Den Boer. De gemeente Almere laat weten bezig te zijn met een onderzoek van locaties waar de campus zou kunnen komen. Pas wanneer dit afgerond is, kan er meer worden gezegd over hoeveel studenten er kunnen wonen en in welke vorm.

Ook de Vrije Universiteit erkent dat er grote problemen zijn met het huisvesten van studenten. Er zijn voornamelijk zorgen over de internationale groep. 'We gaan ervan uit dat we alle internationale studenten die zich bij ons melden kunnen plaatsen in een studentenwoning via Studentenwoningweb. Maar niet alle internationale studenten melden zich bij ons', zegt Niels Stet van de VU.

In totaal heeft de VU 1573 kamers voor internationale studenten. Stet: 'We hebben op dit moment nog een wachtlijst, maar die verwachten we de komende weken weg te werken, want er verhuizen ook altijd nog studenten.'

Vergoeding bij verhuur

De VU heeft aan Nederlandse studenten op uitwisseling in het buitenland gevraagd of ze hun kamer willen verhuren aan nieuwe internationale VU-studenten. 'Daardoor hebben we nu 25 internationale studenten een kamer kunnen bieden', zegt Stet. Voor studenten die meewerken aan deze regeling ligt een eenmalige vergoeding van de VU klaar van 350 euro.

Hoeveel nieuwe studenten er dit jaar gaan studeren in Amsterdam is nog niet duidelijk. Rond 1 oktober zal dit bekend zijn, wanneer alle inschrijvingen definitief zijn.