De Ligt vol vertrouwen naar Oekraïne: 'We móeten ons plaatsen'

De 5-0 zege op FC Emmen hielp om het vertrouwen van Ajax te vergroten, maar de club is sowieso 'op alle punten vooruit gegaan', denkt Matthijs de Ligt. Hij gaat dan ook uit van een goede afloop van de allesbeslissende Champions-Leagueplay-off tegen Dinamo Kiev.

'Iedereen is een jaartje ouder geworden', verklaart De Ligt het recente succes van Ajax in De Telegraaf. Bovendien speelt de club volgens hem beter, dankzij nieuwe aanwinsten als Dusan Tadic en Daley Blind. 'Zij willen altijd gaan, op trainingen en in wedstrijden. En dat vuurtje slaat over op de rest.'

De verdediger, ziet daardoor een groot verschil met vorig jaar. 'Het is duidelijk dat er jongens bij zijn gekomen die weten wat er wordt gevraagd.'

Wennen aan Ten Hag

Een ander onderscheid met vorig jaar is de sfeer, vertelt De Ligt. Vanwege het leed rond Appie Nouri en het tussentijds ontslag van Marcel Keizer had de club het zwaar. Ook moesten de spelers wennen aan de nieuwe trainer.

'Ten Hag geeft nu meer verantwoordelijkheid aan de groep en die willen we ook nemen', aldus de verdediger. Door de overwinningen van de afgelopen tijd, hebben de spelers bovendien weer meer vertrouwen in Ajax.

Volgens De Ligt moet de club deze 'flow' wel volhouden. 'We moeten in Dinamo Kiev ook met het volste vertrouwen voor de dag komen en niet onze 3-1 uit de thuiswedstrijd proberen te verdedigen.'

Als de club daarin slaagt, gaat hij uit van een zege in Oekraïne. 'We moéten ons plaatsen voor de groepsfase.'