Ontsnapte kater Mars gespot op Schiphol: 'Beste nieuws in weken'

Een sprankje hoop voor het baasje van de ontsnapte kater Mars: het dier werd donderdagnacht gezien op een spottersplek bij Schiphol.

'Het beste nieuws in weken', stelt baasje Sandra op Facebook. Ze hoopt dat het vliegveld kooien gaat neerzetten op de plek waar Mars is gespot.

De kat, die is vernoemd naar de rode planeet en de Romeinse god van de oorlog, is al ruim drie weken vermist. Sandra verloor hem toen ze in het vliegtuig richting Curaçao stapte.

Lees ook: Kat Mars tijdens inladen in vliegtuig op Schiphol ontsnapt, baasje ten einde raad

Ze wilde samen met haar katten emigreren naar het eiland, om daar een nieuw leven op te bouwen als handvaardigheids- en tekendocent. Volgens De Telegraaf had ze namelijk net een moeilijke scheiding meegemaakt.

Lusteloos

Op het moment dat Mars ontsnapte, zat Sandra al met haar andere kat Gum in het vliegtuig. Nu ze op Curaçao wonen, missen beiden hun maatje enorm. 'Gum is heel lusteloos en ligt eigenlijk alleen maar onder het bed', aldus Sandra.

Het baasje doet er dan ook alles aan om haar kat terug te vinden. Zo heeft ze contact opgenomen met talloze dierenorganisaties en het signalement van Mars verspreid via sociale media.

Reisorganisatie Tui liet eerder aan AT5 weten Schiphol meteen na de ontsnapping te hebben geïnformeerd. Ook is er al uitvoerig naar de kat gezocht. 'Wij hebben al zijn gegevens en blijven naar hem uitkijken.'