'Opnieuw schilderij Rembrandt ontdekt'

Wederom is een schilderij van Rembrandt ontdekt. Het doek wordt momenteel gerestaureerd en onderzocht.

Dat onthult conservator oude kunst Christiaan Vogelaar van museum De Lakenhal in Leiden aan het Leidsch Dagblad. Volgens Vogelaar is de ontdekking van het schilderij alleen in kleine kring bekend. 'Het is nog in het buitenland. We moeten eerst zorgen dat het op tijd is gerestaureerd, zodat er voldoende tijd is voor onderzoek naar het werk.'

Het museum in Leiden mag het schilderij als eerste tentoonstellen tijdens de expositie Jonge Rembrandt, die op 3 november 2019 opengaat. De expositie bevat veertig schilderijen, 120 etsen en twintig tekeningen van Rembrandt en zijn tijdgenoten.

Eerder dit jaar ontdekte de Amsterdamse kunsthandelaar Jan Six een onbekend schilderij van Rembrandt. Hij vond 'Portret van een jonge man' op een veiling. Dat was de eerste ontdekking sinds 44 jaar.

Rijksmuseum

Ter ere van de 350e sterfdag van Rembrandt van Rijn zijn volgend jaar tevens in het Rijksmuseum voor het eerst al zijn werken uit de collectie samen te zien. Het gaat om 22 schilderijen, zestig tekeningen en ruim driehonderd prenten.