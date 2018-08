'Marokkaanse bond wil Mazraoui niet in Oranje hebben'

De Marokkaanse en Nederlandse voetbalbond zijn in een concurrentiestrijd verzeild geraakt om het binnenhalen van Noussair Mazraoui. De talentvolle rechtsback zal binnenkort een keuze moeten maken.

De Marokkaanse bond zou volgens de Telegraaf geschrokken zijn van de interesse die bondscoach Ronald Koeman vorige week heeft getoond in de Ajacied. De KNVB nodigde hem toen uit voor een gesprek en Koeman zou hem een plek in Oranje hebben beloofd.



Marzraoui kwam echter als jeugdspeler alleen uit voor Marokko en als het aan de huidige bondscoach Hervé Renard ligt, maakt hij binnenkort ook zijn debuut in het eerste elftal van de Leeuwen van de Atlas.



De 20-jarige verdediger zal snel een beslissing moeten nemen. Marokko begint op 7 september aan de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup, de eerste wedstrijd die hij voor Oranje kan spelen is het oefenduel tegen Peru op 6 september.