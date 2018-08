Oud-wethouder Wiebes trekt 469.000 kijkers als Zomergast

Zomergast Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en KIimaat, heeft zondagavond voor 469.000 kijkers gezorgd bij de VPRO.

Wiebes vertelde bij Zomergasten (NPO 2) over zijn besluit om de gaswinning in Groningen helemaal te stoppen. Begin maart kondigde hij aan uiterlijk in 2030 de gaskraan volledig dichtgedraaid te hebben. Ook liet hij in het interviewprogramma weten geen groot voorstander te zijn van de kunstsubsidies.

Lees ook: Eric Wiebes was nog nooit in Concertgebouw geweest

De wethouder zat aan tafel tegenover Janine Abbring, eindredacteur van Zondag met Lubach. Het programma maakte in april het item: 'Wiebes is geen politicus, maar een mens'.

De aflevering met de oud-wethouder van Verkeer en Vervoer van Amsterdam staat op de zestiende plaats in het dagoverzicht van Stichting Kijkonderzoek (SKO). In de top drie van de meest bekeken afleveringen staan het Journaal van 20.00 uur, Studio Sport Eredivisie en Tussen Kunst en Kitsch.

Lees ook: De tranen zaten bij de verbroedering, Van der Laan in Zomergasten tegen Amsterdam: 'Blijf de lieve stad'

Een van de best bekeken afleveringen ooit van het zomerprogramma was vorig jaar met Eberhard van der Laan, die ruim een miljoen kijkers trok.