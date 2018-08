Nigeriaanse man in water Weesperzijde kwam om door noodlottig ongeval

De 38-jarige Nigeriaanse man die afgelopen woensdag in het water aan de Weesperzijde in Oost werd aangetroffen, is omgekomen door een noodlottig ongeval. Dat heeft onderzoek van de politie uitgewezen.

Lees ook: Overledene in water Weesperzijde is 38-jarige Nigeriaan

De politie deed woensdagochtend geruime tijd onderzoek in het omliggende gebied waar de vondst werd gedaan. Ook doorzochten duikers van de brandweer het water rond de plek.