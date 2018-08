Verontwaardiging over 'commerciële stofzuiger challenge' op Museumplein: 'Dit zuigt'

Op Twitter is ophef ontstaan over een commercieel evenement dat stofzuigergigant Dyson aanstaande zaterdag organiseert op het Museumplein. Het evenement zou niet op het plein thuishoren.

De 'Dyson V10 Challenge' draait om de demonstratie van een nieuw stofzuigermodel. Deelnemers worden gevraagd of ze met dit nieuwe draadloze model de versnipperde snoer van een sledestofzuiger willen opzuigen. De overduidelijke commerciële doeleinden van de 'challenge' zijn bij veel twitteraars in het verkeerde keelgat geschoten.

Freaky horror show

Dit is namelijk naast een polo-wedstrijd en de Amsterdam Fashion Week het zoveelste evenement dat in korte tijd op het Museumplein wordt gehouden. 'Bewoners van de Pijp' zegt daarover: 'Het is geen paardenbak, modeshow of huishoudbeurs' en SP-raadslid Tiers Bakker vindt dat het plein op een 'freaky horror show' begint te lijken.

De verontwaardigde reacties zijn vooral gericht aan Sebastiaan Capel, bestuursvoorzitter van stadsdeel Zuid. In één tweet wordt hij verzocht het evenement te annuleren, een andere gepikeerde twitteraar noemt het 'krankzinnig' en vraagt of Capel 'zelf opgezogen kan worden'.

Update: stadsdeel Zuid heeft het evenement afgeblazen. Een woordvoerder vertelt dat door de afdeling dienstverlening van de gemeente een reclamevergunning is verstrekt aan Dyson, waarna het bedrijf het evenement aanmaakte. Toen het stadsdeel hier hoogte van kreeg, is het evenement meteen geannuleerd.