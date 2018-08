Snackbarketen vertrekt uit Amsterdam vanwege zomers weer

De keten SNCKBR heeft haar vestigingen aan de Van Woustraat en de Kinkerstraat moeten sluiten. Reden daarvoor is het zomerse weer van de afgelopen maanden. 'Locaties zonder terras in Amsterdam zijn niet rendabel te houden.'

'Het bleef maar heerlijk zomers warm buiten', beklaagt eigenaar Marco van Velthooven zich. 'Hoewel wij daar allemaal privé heel gelukkig van werden, werden wij zakelijk wel even met de neus op de feiten gedrukt.'

De vestigingen in Amsterdam waren de startlocaties van SNCKBR. 'Het is even slikken en we moeten echt wel even wat harde noten kraken, maar it’s for the best.'

'Echt geschikte locatie'

Samen met zijn collega's gaat Van Velthooven nu op zoek naar een 'echt geschikte' locatie in Amsterdam. 'Inmiddels weten wij ook wel wat wel goede locaties zijn', denkt collega Allon Kijl.

De eigenaren gebruiken de tijd die ze nodig hebben voor hun zoektocht ook om hun concept aan te passen. Zo willen ze de nieuwe SNCKBR verduurzamen. 'Nederland was daar drie jaar geleden toen wij startten nog niet klaar voor, maar nu wel!', aldus Kijl.