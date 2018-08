Ali B. vader geworden van zoontje: 'Welkom Nouri Bouali'

Ali B. is vandaag opnieuw vader geworden van een zoontje. Ali en zijn vrouw Breghje hebben gekozen voor de naam Nouri.

Dit heeft de in Amsterdam opgegroeide rapper vanmiddag bekend gemaakt op Instagram. Op de foto presenteert hij zijn jongste zoon met het bijschrift 'Welkom Nouri Bouali'. Nouri's hoofdje wordt wel gemaskeerd met een emoji om zijn gezicht uit de publiciteit te houden.



Nouri is Ali's derde zoon na Amin (9) en Omar (7). Verdere uitweiding over de naamkeuze heeft Ali nog niet gegeven. Het is echter zeer waarschijnlijk een eerbetoon aan Ajacied Abdelhak Nouri, die in juli vorig jaar door hartfalen op het veld in elkaar zakte. Daarbij liep hij ernstige hersenschade op.