Verdachte na dood arrestant Van Ostadestraat weer vrij

De man die afgelopen woensdag werd opgepakt na de dood van een 32-jarige man in de Van Ostadestraat, zit niet meer vast.

Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan AT5 weten. De 41-jarige verdachte had de man volgens buurtbewoners met een kratje op zijn achterhoofd geslagen na een korte achtervolging. Het slachtoffer had even daarvoor geprobeerd een 18-jarige vrouw te steken.

Nadat de 32-jarige man de klap had gekregen hielden de buurtbewoners die hem achtervolgden afstand. Agenten probeerden de man daarna aan te houden vanwege de poging tot het steken van de jonge vrouw. Tijdens die aanhouding overleed de man.

Het is nog steeds niet duidelijk of de man door de klap, door het politieoptreden of door een combinatie daarvan is overleden. De rijksrecherche onderzoekt het politieoptreden en een ander team van de politie de klap van de man. Volgens de woordvoerder van het OM houden beide officieren van justitie wel contact met elkaar.

De man werd vrijdag aan het eind van de middag vrijgelaten. Hij is nog wel verdacht van 'betrokkenheid' bij de zaak. 'Het is een brede verdenking, het onderzoek zal nog moeten uitwijzen waarvan hij precies wordt verdacht', aldus de woordvoerder.