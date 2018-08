Minder vluchten op Schiphol door storing

Door een storing vliegen er minder vluchten van en naar Schiphol. De storing zit volgens de luchthaven in het back-up communicatiesysteem in de verkeerstorens.

Wat de oorzaak is van het technisch mankement is nog niet bekend en wordt momenteel onderzocht. Schiphol attendeert reizigers erop rekening te houden met vertragingen.

Volgens Luchtverkeersleiding Nederland is er geen enkele reden om aan te nemen dat de storing in verband staat met de grote storing van 15 augustus. Toen vloog er voor langere tijd geen enkele vlucht van en naar Schiphol.

There is currently a technical fault with the back-up communication systems of the air traffic control towers. As a consequence, airport capacity is reduced and delays should be expected. Please check your flight status at https://t.co/4dk2gw5YjU or contact your airline. https://t.co/BqRRFhVDzx