Geliefde boom op verzakte Da Costakade toch gekapt

De enorme boom op het verzakte deel van de Da Costakade wordt toch gekapt.

Het deel van de Da Costakade bij de Kinkerstraat werd twee weken geleden opeens afgezet door de gemeente. Uit een inspectie van Waternet was namelijk gebleken dat het riool beschadigd was en de grond verder kon verzakken. Het riool moet daarom vervangen worden.

Buurtbewoners vreesden al dat de boom vanwege de werkzaamheden zou moeten wijken. Ze hadden daarom een briefje op de boom geplakt. Het stadsdeel liet op 17 augustus weten zich nog in te zetten voor het behoud van de boom.

Toch is daar nu verandering in gekomen. 'Diverse onderzoeken maken duidelijk dat de boom zal omvallen door de geplande werkzaamheden aan het riool', laat het stadsdeel weten. 'De scheefstaande Hollandse iep, die 81 jaar oud is, heeft een diepliggend wortelstelsel, dat niet behouden kan blijven.'

Het stadsdeel zegt de kap te 'betreuren'. 'Het hout van de huidige iep zal worden aangeboden aan Stadshout Amsterdam zodat de boom een duurzaam tweede leven krijgt in de stad.'

De kap vindt morgen plaats.