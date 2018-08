Kale & Kokkie hebben een keer niets te klagen: 'Unieke uitzending'

In een week waarin Ajax heeft gewonnen van Kiev (3-1) en Emmen (5-0) valt er voor het eerst in lange tijd weinig te klagen bij Kale en Kokkie.

'Dit is een redelijk unieke uitzending dan denk ik, of niet?' lacht Kale. Maar met een sluitende transferperiode op de loer en de uitwedstrijd tegen Dynamo Kiev op dinsdag valt er wel genoeg te bespreken.

Top opstelling

Volgens de mannen moet er bij de aankomende wedstrijden niks veranderen in de opstelling. 'Zoals dit elftal nu is, dat moet je houden. Dit is het Ajax dat je wilt zien.'

Kale en Kokkie hebben inmiddels ook hun eigen stickers laten drukken. 'Al die mensen vragen naar die stickers, dat is heel raar. Als mensen je vragen om een sticker, dat verwacht je dat hij daarna vraagt om een lolly of zo.'