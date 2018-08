David Guetta en Dimitri Vegas & Like Mike samen in Johan Cruijff Arena

Het Amsterdam Music Festival (AMF) heeft dit keer weer een 'Two Is One-show', waarbij DJ's die normaal nooit samen op het podium staan samen draaien.

Het gaat om David Guetta en dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike. Ze treden op 20 oktober op in de Johan Cruijff Arena, de organisatie spreekt van een 'uniek en spectaculair concept'.

Die avond vindt in het voetbalstadion ook de uitreiking van de DJ MAG Top 100 plaats en wordt dus bekend wie zich de beste DJ van de wereld mag noemen. Verder treden onder meer Axwell /\ Ingrosso, Vini Vici en W&W op.

Vorig jaar vond de eerste Two Is One-show bij het Amsterdam Music Festival plaats, toen traden DJ Hardwell en Armin van Buuren samen op. Dat optreden is op Youtube al ruim 1,6 miljoen keer bekeken.