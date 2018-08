Amsterdamse huisartsen kraken belcentrum huisartsenpost: 'Zo snel mogelijk sluiten'

Volgens huisarts Marten Japenga is de grootste oorzaak van de problemen bij de Huisartsenpost Amsterdam (HpA) de centrale telefonische triagepost aan de Hoogte Kadijk. Dat is de plek waar de gezondheidsklachten van mensen die bellen beoordeeld worden. Japenga vindt dat deze zo snel mogelijk moet sluiten.

De uitspraak van Japenga wordt door meerdere huisartsen anoniem tegenover AT5 onderstreept. 'Het product deugt niet. Het heeft niks met huisartsgeneeskunde te maken. Je moet gewoon terug naar kleinere posten, waar je het gevoel hebt samen iets neer te zetten, samen iets afrondt', vertelt Japenga. Hij hoopt dat de doktersassistenten zo snel mogelijk weer een plek krijgen in één van de huisartsenposten in de stad. 'Dan zien ze de patiënten weer en kunnen ze, samen met de huisarts, leren van beoordelingen die ze telefonisch hebben gemaakt.'

Krappe arbeidsmarkt niet hét echte probleem

Japenga keek vorige week met verbazing naar de reactie van de nieuwe interim directeur Gerben Welling op de eerste conclusies van de inspectie. Welling vertelde dat onder andere de krappe arbeidsmarkt voor doktersassistenten de oorzaak is voor de problemen bij de HpA.

'Ik was zo vrij om de heer Welling te mailen. Ik vind dat hij een rookgordijn opgooit met zijn uitspraken over de krappe arbeidsmarkt. Het is mensen zand in hun ogen gooien. Het ligt namelijk aan de angstcultuur. De problemen van personeelstekort zijn een gevolg daarvan. Als interim-bestuurder moet je zulke uitspraken niet doen. Ik vind dat fout', zegt Japenga.

De door de Inspectie beschreven angstcultuur zou voornamelijk onder de doktersassistenten heersen. Volgens Japenga een belangrijke reden waarom een deel liever niet in Amsterdam wil werken. 'Elders zie ik die assistenten weer opduiken. In bijvoorbeeld Alkmaar, Beverwijk en Hoorn. Ik ben zelf daar ook een voorbeeld van. Met pijn in het hart werk ik ook liever in omringende gemeentes, omdat het daar gewoon beter voor elkaar is', vindt Japenga.

Veiligheid patiënten niet in geding

De Inspectie zegt in het rapport wel dat er nu nog geen aanleiding is gevonden om te stellen dat de veiligheid van de patiënten van de HpA in het geding is. Wel zijn er zorgen over de lange telefonische wachttijden die in extreme gevallen zelfs oplopen tot een uur. Daarnaast wordt spoedlijn te vaak niet op tijd opgenomen. De wet schrijft voor dat in 98 procent van de gevallen binnen dertig seconden moet worden opgenomen. Bij de laatste meting lag dat percentage op net geen 85 procent.

Japenga werkt op dit moment nog als zelfstandig huisarts in Amsterdam. Wel probeert hij veel diensten bij de HpA aan collega's over te dragen. 'Ik zou ze heel graag weer doen. Amsterdam is een machtige stad. Het heeft een hele leuke populatie. Vooral vanwege de verschillende culturen. Maar ik werk hier niet meer zoals ik zou willen. Mijn professionaliteit komt in het geding.'

Drie maanden verscherpt toezicht

Interim-directeur Gerben Welling wilde vandaag niet voor camera reageren. Hij zegt nog te kort in dienst te zijn om uitspraken te kunnen doen over werkcultuur bij de huisartsenpost. Vanwege de problemen bij de HpA heeft de Inspectie verscherpt toezicht ingesteld voor een periode van drie maanden. Daarna wordt gekeken of er voldoende verbeteringen zijn doorgevoerd.