Introductieweken van start: 'We zijn nu al beste vrienden'

Duizenden nieuwe studenten zijn vandaag begonnen aan de introductieweken.

Ze doen, bijvoorbeeld op de Nieuwmarkt, mee aan activiteiten om elkaar beter te leren kennen. 'We zijn nu al beste vrienden', zegt een UvA-studente.

De UvA tijdens de intreeweek wel 600 slaapplekken in het USC op het Science Park aan. Er waren 450 aanmeldingen voor.

Kamers voor de rest van het studiejaar vinden is volgens de studenten ingewikkeld. 'Ik slaap in het kantoortje van een familielid. Het is of heel duur of heel klein. Het is echt acht vierkante meter voor 600 euro per maand.'

Alleen de UvA telt dit jaar al 3400 nieuwe studenten.