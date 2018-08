Mogelijk morgen nog steeds vertraging op Schiphol

Schiphol waarschuwt reizigers dat er morgen opnieuw vluchten later vertrekken.

Rond 17.30 uur ontstond er een storing in het back-up communicatiesysteem in de verkeerstorens. Hierdoor konden er minder vliegtuigen landen en vertrekken.

Sinds 21.00 uur hoeven er geen vliegtuigen meer gedwongen aan de grond te staan. Toch kunnen vertrekkende vluchten volgens Schiphol vanavond en morgen nog wel vertraagd zijn. 'We adviseren om je vluchtgegevens van tevoren te controleren.' Online is te zien dat een groot deel van de vertrekkende vluchten vertraagd is.

Er mogen vanwege de storing momenteel nog steeds wel minder vliegtuigen landen.

At this moment the situation is still the same as in the previous update. Are you flying tomorrow? Please be aware that your flight may be delayed. We kindly advice you to check your flight details in advance.