Ajax-fans gewaarschuwd voor aanvallen in Kiev

Ajax-supporters maken vanavond melding van aanvallen door mogelijk aanhangers van Kiev. Ook Ajax zelf geeft via Twitter een waarschuwing.

'Wees vanavond en morgen extra alert en voorzichtig in de binnenstad', schrijft Ajax Fancare op Twitter. 'Helaas ontvangen we berichten dat Ajacieden worden aangevallen.'

Lees ook: Ajax in gesprek met Ziyech na sluiting transfermarkt

Het bericht volgt na tweets van accounts van supporters. Zo schrijft AFCA Awaydays: 'Grote groepen lopen door de stad op zoek naar kleine groepjes Ajacieden. Als je niets vermoedend een borreltje drinkt en acht man valt je aan, slaat je vol op je wenkbrauw en je shirt stroomt vol met bloed is er wel wat aan de hand.'

Ajax Life schrijft dat er al 'wat Ajacieden in de problemen zijn gekomen met dank aan fans van Dinamo'. 'Doe dus voorzichtig!'

Lees ook: Ajax-supporters belaagd door tientallen gemaskerde hooligans

De supporters zijn in de stad vanwege de wedstrijd Dinamo Kiev - Ajax, die morgen om 21.00 uur wordt gespeeld.

Update vanuit Kiev: wees vanavond en morgen extra alert en voorzichtig in de binnenstad. Helaas ontvangen we berichten dat Ajacieden worden aangevallen. #dynaja

Voor degene die in Kiev zitten, wees ajb voorzichtig. Grote groepen lopen door de stad op zoek naar klein groepjes Ajacieden.

Ajacieden in Kiev, even opgelet! Hier volgt een serieus bericht. Er zijn al wat Ajacieden in de problemen gekomen met dank aan fans van Dinamo... Doe dus voorzichtig! #dinaja #ajax