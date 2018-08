Canta brandt uit in Noord

Een Canta, die geparkeerd stond op de Buiksloterweg in Noord, is afgelopen maandagnacht in vlammen opgegaan. Alleen het frame van het autootje is nog over.

Het is nog onduidelijk of het voertuig daar werd neergezet door de eigenaar of dat iemand de Canta heeft gestolen. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Wel gaan de politie en brandweer uit van brandstichting.