Veel schade door brand in portiekwoning West

Een portiekwoning aan de Orteliusstraat in West is afgelopen maandagnacht uitgebrand. De brandweer is ruim een uur bezig geweest om het vuur te blussen.

De brand woedde in een woning op de tweede verdieping. Vanwege het vuur werd het gehele appartement gevuld met rook, waardoor er veel schade is ontstaan.

De bewoners moesten vervolgens nagekeken worden door het ambulancepersoneel. Ze hoefden uiteindelijk niet naar het ziekenhuis te worden gebracht.

Na een uur mochten de buren weer terugkeren naar huis. De bewoners van de portiekwoning moesten elders overnachten.