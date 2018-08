Derde verdachte aangehouden voor beschieting Panorama

De politie heeft vanochtend vroeg een derde verdachte aangehouden voor de beschieting van een kantoorpand aan de Teleportboulevard. In het pand zit de uitgever van onder meer Panorama en Nieuwe Revu.

De man werd aangehouden terwijl hij op weg was naar zijn werk. Hij wordt gezien als de mogelijke schutter die met het antitankwapen het pand onder vuur nam. De man is de derde verdachte die in deze zaak wordt aangehouden en zit in volledige beperking. De overige twee verdachten zitten ook nog vast.

Net als één eerder aangehouden verdachte is ook deze man lid van motorclub Caloh Wagoh Maintriad. Eerder werd de leider van deze club, Richard Z., al door de politie gearresteerd.

