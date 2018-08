Ramen lappen met een hoogwerker en een 'spoorstofzuiger', hoe hou je de Noord/Zuidlijn schoon?

Met ruim 72.000 reizigers per dag worden de stations van de Noord/Zuidlijn intensief gebruikt en bevuild. Daarom werken schoonmakers 24 uur per dag om de stations schoon te houden en dat is mede door de lange roltrappen en de vele glaswanden een behoorlijke klus.

Abbas Kiran is teamleider schoonmaak. Hij loopt elke dag kilometers op de stations met zijn schoonmaakkar. Vooral de kauwgomkrabber en de glasreiniger heeft Abbas veelvuldig nodig. 'Er is veel glas op de Noord/Zuidlijn-stations', vertelt Abbas.

Het smalle station De Pijp is volgens Abbas, vanwege de vele hoge glaswanden, een grote uitdaging voor de schoonmakers. 'De hoge wanden worden ‘s nachts schoon gehouden. Met behulp van een hoogwerker worden de glaswanden gepoetst, overdag zijn we vooral bezig met het verwijderen van vieze vingers langs de roltrappen'.



Het schoonhouden van de stations brengt meer uitdagingen met zich mee. Zo vergen de 47 meter lange roltrappen bij station Vijzelgracht wat speciale schoonmaaktrucs. De grootste klus voor Abbas is om het middenstuk tussen de roltrappen goed schoon te houden. 'Reizigers gooien hier rotzooi op en spugen er tussen'. Abbas heeft daar een handige truc voor. Hij plaatst zijn mop op het middenstuk vanaf een bewegende roltrap. Als dat niet goed lukt wordt de roltrap tijdelijk stil gezet.

Spoorstofzuiger

Twee keer per jaar wordt met een speciaal ontwikkelde stofzuiger ook het spoor naast de perrons gezogen. Abbas vertelt dat je hier vooral blikjes, flesjes en snoepverpakkingen vindt. 'Dit werk kan alleen 's nachts gedaan worden als de metro niet rijdt. Er is dan altijd een veiligheidsman aanwezig om te kijken of de mannen wel veilig kunnen werken'. Ook aan de plafonds is gedacht. 'Deze worden één keer per jaar schoongemaakt met een hoogwerker. Ook dat is een nachtelijke klus', vertelt Abbas.

Ondanks het zware werk is Abbas Kiran erg blij met zijn baan. 'Ik ben er hartstikke trots op dat ik deze lijn mag schoonhouden. Amsterdammers, wees trots op de Noord/Zuidlijn.'



