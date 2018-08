Gestolen Audi Q5 gezocht na vermoedelijke steekpartij Westpoort

De politie is op zoek naar een Audi Q5 met het kenteken 12-RJP-5. Het zou om de vluchtauto gaan die vanochtend werd gebruikt tijdens een vermoedelijke steekpartij bij Spy City Westpoort.

Rond 10:30 uur werd er een gewonde man gevonden bij de spyshop. Volgens omstanders zou de 31-jarige man uit Alkmaar in zijn hoofd zijn gestoken. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis voor behandeling van zijn verwondingen. Volgens De Telegraaf zou het gaan om een medewerker van de winkel.

Veel is er niet duidelijk over het incident. De politie doet onderzoek en vraagt mensen nu nadrukkelijk uit te kijken naar de Audi. 'Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat dit het vluchtvoertuig zou kunnen zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de auto is gestolen', aldus de agenten.

Spy City is een bedrijf voor afluisterapparatuur. Na de vermoedelijke steekpartij vloog er enige tijd een politiehelikopter over het gebied.