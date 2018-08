Steiger gespot bij omstreden raam Oude Kerk

Bij de Oude Kerk is een steiger opgebouwd die bedoeld is voor de omstreden werkzaamheden aan een van de kerkramen. Maar die werkzaamheden zijn voorlopig uitgesteld.

Walther Schoonenberg van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) schrok toen hij de steiger zag staan. De VVAB is fel tegen de komst van het rode raam en spande een rechtszaak aan tegen de Oude Kerk.

Lees ook: Rechter: glas-in-lood Oude Kerk mag vervangen worden met rood glas

De voorzieningenrechter bepaalde vorige week dat de Oude Kerk gewoon mag doorgaan met de plannen, toch gaf de kerk zelf aan om de werkzaamheden uit te stellen. De beheerders van het oudste monument in de stad willen eerst nog eens 'met alle betrokkenen in gesprek'.

Eerst gesprek

En dat is nog steeds zo. 'De steiger is al lang besteld, dat doe je ver van tevoren', zegt een woordvoerder. 'Met de werkzaamheden is nog niet begonnen en dat gebeurt ook nog niet.' De Oude Kerk wil op korte termijn in gesprek met verschillende partijen, waaronder de VVAB, om 'in een prettige sfeer het onderwerp opnieuw door te nemen'.

Lees ook: Oude Kerk: 'Kunst van nu is erfgoed van de toekomst'

Wanneer het gesprek zal plaatsvinden is nog onduidelijk, de VVAB heeft nog geen uitnodiging ontvangen. 'Het is nog de vraag of wij op die uitnodiging in zullen gaan', zegt Schoonenberg. 'Een gesprek om het gesprek heeft geen zin.'

Rechtszaak

Hoewel de voorzieningenrechter vorige week oordeelde dat de Oude Kerk door mag gaan met de werkzaamheden, is dat nog geen definitieve uitspraak in het proces dat de VVAB aanspande. Omdat de wijziging aan de kerk makkelijk ongedaan gemaakt zou kunnen worden, besloot de voorzieningenrechter niet in de weg te liggen. De definitieve rechtszaak volgt nog.

Lees ook: Strijd om rood glas in Oude Kerk: 'Aantasting van een monument'

De Oude Kerk wil een glas-in-loodvenster van 1,62 bij 4,18 meter vervangen door een rood exemplaar. Het moet een permanent aandenken worden aan de tijdelijke tentoonstelling van kunstenaar Giorgio Andreotta Calò waarbij alle ramen in het gebouw een rode gloed kregen.

Het huidige raam van de Heilige Grafkapel is kleurloos glas dat tijdens restauratiewerkzaamheden in 1959 geplaatst werd. Volgens de Oude Kerk is het venster daarmee 'niet-historisch'.