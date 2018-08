Zekere voor het onzekere in Kiev: 'Toch maar mijn Ajax-shirt uitgetrokken'

'Zwaar overdreven', noemt een Ajacied de oproep van Ajax om niet alleen naar het stadion in Kiev af te reizen. Andere nemen het zekere voor het onzekere. 'Ik had een Ajax-shirt aan, die heb ik bewust uitgedaan.'

Aanleiding waren meldingen van supporters die werden aangevallen in Kiev. Ajax besloot, in overleg met lokale autoriteiten, om suppoters naar het stadion te gaan begeleiden.

Lees ook: Ajax roept fans op niet alleen naar stadion Kiev af te reizen

'Niet onveilig'

'Wij hebben nergens iets van gemerkt en voelen ons niet onveilig', vertellen twee supporters in Kiev. 'Dat gebeurt altijd laat in de avond. Dan zijn mensen dronken en gaan ze lopen schelden', voegt een andere Ajacied daaraan toe.

Ajax speelt vanavond tegen Dinamo Kiev voor een plek in de groepsfase van de Champions League. De thuiswedstrijd werd in de Arena met 3-1 gewonnen. Afgereisde supporters zijn dan ook vol vertrouwen. 'We gaan makkelijk winnen. Donderdagavond zitten we in die pot', vertelt een supporter die doelt op de loting van donderdag.

Lees ook: Ajax met een been in Champions League: 3-1 winst in Arena

Onder begeleiding

De club hoopt ondertussen dat het rustig blijft. 'Om 20.00 worden de supporters vanaf Palas Ukraina onder begeleiding naar het stadion gebracht', schrijven ze op Twitter. Mensen die daar geen gebruik van maken wordt geadviseerd voorzichtig te zijn.