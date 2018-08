Buurtvereniging wil alsnog voor Fashion Week gaan liggen

De Fashion Week kreeg maandag pas een vergunning om het evenement volgende week op het Museumplein te houden. Sommige bewoners zijn daar niet blij mee. Een evenement op het Museumplein moet namelijk vrij toegankelijk zijn en passen bij het karakter van het plein. Dat is niet het geval, zo zeggen ze.

Sebastiaan Capel, stadsdeelvoorzitter in Zuid, verdedigt het besluit om toch een vergunning te verlenen. 'De Fashion Week heeft een samenwerking met het Rijksmuseum en de winkeliersvereniging', vertelt hij. 'Dus er is draagvlak in de buurt. Wij vinden dat het past in het locatieprofiel.'

'Slimmigheidje'

Jan Schrijver van vereniging Buurtbelang Museumplein kan zich daar niet in vinden. De Fashion Week is namelijk niet vrij toegankelijk. Daarom is besloten grote schermen neer te zetten zodat ook niet-genodigden mee kunnen kijken. Niet genoeg, zo meent de vereniging. 'Ik vind het een slimmigheidje', zegt Schrijver.

Ook mist volgens Schrijver het creatieve karakter. 'Natuurlijk zitten er creatieve kanten aan mode. Maar krijgen we dan straks ook een beurs voor designmeubelen? Of voor exclusieve auto's, die ook met creatieve ontwerpen te maken hebben', vraagt hij zich af.

De vergunning is inmiddels afgegeven, al wil de vereniging nog in verzet. Met een bezwaarschrift hopen ze het besluit nog terug te kunnen draaien. De Fashion Week begint donderdag 6 september.