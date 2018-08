Handgranaten en salafisten: de eerste weken van burgemeester Halsema

Terwijl de gemeenteraad op vakantie was, moest de nieuwe burgemeester flink aan de slag. Tijdens het reces had Femke Halsema meteen te maken met criminelen en radicalen.

De eerste zeven weken van haar burgemeesterschap kreeg Halsema al flink wat op haar bordje. Daardoor was ze alles behalve onzichtbaar in de stad. Hoewel er vrolijke momenten waren zoals de opening van de Noord/Zuidlijn en de Canal Parade, waren er de afgelopen tijd ook een boel schietpartijen en gevonden handgranaten.

Halsema breekt met het beleid van haar voorgangers door niet alle bedrijven te sluiten die beschoten zijn of waar een explosief voor de deur is gevonden.

Salafisten

Ook op het gebied van radicalisering gooit Halsema het roer om. 'Daar stapt ze niet soft in', concludeert politiek verslaggever Ronald Olsthoorn. Uit haar eerste brief aan de gemeenteraad blijkt dat Halsema in tegenstelling tot voorganger Jozias van Aartsen geen toenadering wil zoeken met salafisten.

Het politieke jaar begint volgende week woensdag weer. Dan zijn alle raadsleden terug van vakantie.