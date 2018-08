Ajax tegen supporters in Kiev: Reis zo snel mogelijk met taxi, vermijd eerder genoemde plein

'Reis zo snel mogelijk met de taxi naar het stadion en ga niet te voet. Vermijd daarnaast de eerder genoemde Palas Ukraina', schrijft Ajax op Twitter. Eerder werd juist opgeroepen om naar Palas Ukraina te komen om vanuit daar begeleid naar het stadion te kunnen komen.

'Ik hoop dat iedereen veilig het stadion in komt', reageert een Ajacied op sociale media. 'Alles is slecht georganiseerd. Politie nergens te bekennen, fans die in in elkaar geslagen worden', voegt Jordin eraan toe.

Supporters aangevallen

Ajax nam eerder maatregelen aangezien er meldingen binnenkwamen van supporters die waren aangevallen in Kiev. Rond 20:00 uur zouden de supporters daarom gezamenlijk en begeleid vanaf Palas Ukraina vertrekken. Dit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Toch lijkt het plein niet zo veilig als het leek. Waarom de plannen exact zijn gewijzigd, is onduidelijk.

Om 21:00 uur staat de wedstrijd tegen Dinamo Kiev op het programma. Ajax kan zich met een goed resultaat plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.