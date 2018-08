Ajax start 'met tien man' tegen Dinamo Kiev

Maximilian Wöber vervangt de geschorste Nicolás Tagliafico tijdens de uitwedstrijd tegen Dinamo Kiev. Tagliafico kreeg in het thuisduel zijn derde gele kaart van de playoffs.

'Met Wöbertje als linksback, die ken er geen kut van. Je kan net zo goed met z'n tienen spelen', zei René van der Gijp eerder over de 20-jarige verdediger die van Rapid Wien overkwam.

Never change a winning team, moet Erik ten Hag gedacht hebben. Buiten Wöber om is de rest van de opstelling hetzelfde als vorige week.

Ajax heeft een 3-1 thuisoverwinning te verdedigen. Met een positief resultaat wordt de groepsfase van de Champions League gehaald. De wedstrijd begint om 21:00 uur en is te zien op Veronica.

We believe in you guys! ?#UCL #dynaja pic.twitter.com/b2CMTG9IEw