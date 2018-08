Opvang Havenstraat sluit over drie dagen: waar moeten daklozen en ongedocumenteerden heen?

Het huurcontract van de gemeente voor het pand aan Havenstraat 6 loopt aanstaande zaterdag af. Vanaf dat moment is de British School of Amsterdam (BSA) eigenaar van het gebouw. Daarmee verliezen tientallen daklozen en ongedocumenteerden hun onderdak. Waar moeten zij nu heen?

Al meer dan een week stelt AT5 deze vraag aan de gemeente. Een woordvoerder van de verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink komt telkens met hetzelfde antwoord: 'Op dit moment onderzoeken we verschillende locaties ter vervanging van de Havenstraat in de stad. We hopen spoedig meer informatie te kunnen geven.'

Schoolgebouw

Op de vraag wanneer er meer duidelijkheid komt, heeft de gemeente geen antwoord. De tijd begint wel te dringen. Over drie dagen is de British School of Amsterdam eigenaar van het pand en zullen de werkzaamheden spoedig beginnen om van de voormalige gevangenis een echt schoolgebouw te maken.

'De verbouwing start kort nadat de sloopvergunning is ontvangen en wanneer de buurt op de hoogte is gebracht van de bouwplaatsafspraken. HVO Querido, de uitbater van de opvang, en de gemeente wisten dit al een tijdje', zegt Paul Morgan, directeur van de BSA, tegen AT5. Op de vraag of de gemeente eventueel nog langer gebruik kan maken van de locatie, geeft Morgan geen antwoord.

We Are Here-groep

Op dit moment biedt de Havenstraat onderdak aan maximaal 150 mensen. De locatie werd in april vorig jaar geopend als plek waar dakloze mensen voor maximaal zes maanden een gemeubileerde kamer huren en in alle rust aan een oplossing voor hun situatie van dakloosheid werken. In juni werd bekend dat ook een deel van de ongedocumenteerden van de We Are Here-groep hier, na een jarenlange kraaktocht door de stad, tijdelijk onderdak aangeboden krijgt in de Havenstraat.

Voor de ongedocumenteerden is de opvang elke dag open vanaf 16.00 uur en sluit weer om 9.00 uur 's ochtends. De mensen die er komen, krijgen een bed, een douche, een warme maaltijd en ontbijt. Voor dak- en thuislozen is de locatie de gehele dag geopend.

Een woordvoerder van de We Are Here-groep laat weten dat ook zij nog niet weten waar ze na zaterdag heen moeten. Hij spreekt van een onzekere situatie voor de ongedocumenteerden, mede omdat er nog geen duidelijkheid is over wanneer de plannen voor de 24-uursopvang bekend worden gemaakt. 'De gemeente heeft gezegd met een oplossing te komen', reageert Khalid Jone. Hij heeft sinds vorige maand een verblijfsvergunning, maar voert nog het woord namens de groep omdat er nog geen nieuwe woordvoerder is.

Opties voor gemeente

Betrokkenen laten aan AT5 dat de opties nu zijn dat het huurcontract van de gemeente nog eenmalig wordt verlengd, er een noodlocatie wordt gevonden of dat er alsnog een nieuwe definitieve locatie voor zaterdag bekend wordt gemaakt. Op al deze drie suggesties wil een woordvoerder van de gemeente niet reageren. 'We hopen spoedig meer informatie te kunnen geven.' Ook een woordvoerder van HVO Querido wil niks zeggen: 'de woordvoering over dit onderwerp ligt bij de gemeente Amsterdam.'